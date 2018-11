Altarea Cogedim : inaugure l’ensemble PANACHE, un concept unique en France au cœur de la nouvelle éco-cité de (...)

Ce 15 novembre, Philippe JOSSE, Président du Directoire de Cogedim, Eric PIOLLE, Maire de Grenoble et Olivier SAMUEL Directeur Régional Cogedim Grenoble, ont officiellement ouvert les portes du programme PANACHE, au coeur de la nouvelle écocité « Grenoble Presqu'Ile ». Alliant créativité, qualité́ architecturale, confort, convivialité́ et développement durable, ce nouvel ensemble inspirant offre un nouvel art de vivre aux Grenoblois avec 42 logements, 32 terrasses et 240 m² de commerce en rez-de-chaussée. Panache constitue une opération innovante en matière d'usages et elle dépasse largement les normes environnementales en vigueur.

« Nous sommes fiers d'inaugurer ce programme exceptionnel et audacieux pour Grenoble et ses habitants. Panache répond parfaitement aux enjeux que la ville s'est assignés : l'innovation, le développement durable, l'attention portée aux nouveaux usages. En partenaire d'intérêt général, nous entreprenons pour les territoires et les villes comme Grenoble. Outre le programme Panache que nous inaugurons ce jour, ce sont 380 logements qui sont en cours de réalisation par ailleurs dans l'agglomération sur d'autres opérations pour répondre à la forte demande en matière de Logement. Je remercie la ville, la SEM et tous nos partenaires pour la confiance allouée sur cette formidable opération » indique Philippe Jossé - Président du Directoire de Cogedim.

« L'opération 'Panache' est une nouvelle pierre importante pour ce nouveau quartier emblématique de la transition environnementale et du vivre ensemble de Grenoble. Espaces partagés généreux, performances énergétiques ambitieuses (RT 2012-30%), volonté d'économie des consommations énergétiques, ce bâtiment s'insère intelligemment dans son environnement. » explique Eric Piolle - Maire de Grenoble.