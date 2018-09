Altarea Cogedim : lance la commercialisation d’« Issy Coeur de Ville » à Issy-les-Moulineaux avec l’ouverture (...)

André Santini, Ancien Ministre, Maire d'Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris et Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d'Altarea Cogedim célèbrent une nouvelle étape dans la construction du futur écoquartier « Issy Cœur de Ville » avec l'ouverture au public de l'Espace d'information « Issy Cœur de Ville » dédié au projet.

Issy Coeur de ville est un ensemble de 100 000 m² situé sur l'ancien site du CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications). Il constituera un cœur de ville pour Issy-les-Moulineaux. Cet ensemble associera logements, commerces, bureaux, cinémas et équipements publics. Les travaux de construction débuteront début 2019. « Issy Coeur de Ville » répondra à tous les usages et attentes en matière de qualité de vie.

Un nouvel ensemble mixte urbain

Développant un véritable cœur de ville de plus de 100 000 m² articulés autour d'un mail paysager, Issy Cœur de Ville disposera d'une offre de commerces de 17 000 m² et d'un cinéma UGC de 7 salles, de 40 000 m² logements et de 40 000 m² de bureaux ainsi que d'équipements publics dont un groupe scolaire et une crèche. Lieu d'interactions entre les usagers, le vaste espace public paysager, au cœur du futur quartier, tiendra une place prépondérante dans l'opération.

Ce nouveau projet apporte une réponse qualitative aux besoins en logements, tout en permettant d'avoir une offre commerciale renforçant l'attractivité économique d'Issy-les-Moulineaux, dans ce quartier à proximité immédiate du métro.