Altarea Cogedim : le CA sur 9 mois en hausse de 20%

16/10/2018 | 18:19

Altarea Cogedim a fait état, ce jeudi soir, d'une progression nette de son chiffre d'affaires.



Ainsi, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est ressorti à 476,9 millions d'euros (contre 401,3 millions un an plus tôt), et à 1,573 milliard à fin septembre, soit une augmentation de 20% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2017.



Le développeur immobilier a ainsi confirmé ses objectifs à court terme. Il indique notamment souhaiter dégager un résultat net récurrent (FFO) de l'ordre de 300 millions d'euros à horizon 2020, ainsi qu'un LTV aux alentours de 40% et une politique de dividende 'dans la continuité de celle de ces dernières années'.



Notons par ailleurs que l'endettement financier net a très légèrement baissé, passant de 2,801 milliards à fin juin à 2,703 milliards à fin septembre.





