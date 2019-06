Altarea Cogedim : nomination d'un nouveau directeur général

04/06/2019 | 18:31

Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour la nomination de Jacques Ehrmann en qualité de directeur général.



Il assumera, en liaison et sous la supervision d'Alain Taravella (président-fondateur), l'animation générale et la mise en oeuvre de la stratégie du groupe. Il prendra ses fonctions début juillet.







