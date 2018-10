Altarea Cogedim : partenaire de long terme des collectivités et des bailleurs sociaux

Pour la 5année consécutive, Altarea Cogedim est présent sur le salon H'Expo, le rendez-vous des décideurs du secteur du logement social. Du 9 au 11 octobre 2018, le salon H'EXPO se déroule à Marseille, et a lieu pendant le 79ème Congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat. Avec la volonté de pouvoir offrir des solutions immobilières à dimension humaine et sociale, le groupe Altarea Cogedim travaille main dans la main avec les villes, les collectivités et les acteurs sociaux. En 2017, sur les 11 000 logements réalisés par le Groupe, 4 000 concernaient le locatif social et intermédiaire. Pour chacune de ses opérations, Altarea Cogedim conçoit des solutions urbaines qualitatives pour tous les parcours de vie.

« Notre Groupe est convaincu de la pertinence du partenariat que nous avons noué depuis longue date avec les collectivités et les bailleurs sociaux en faveur d'un renouvellement urbain de qualité. Nous allons poursuivre dans cette voie en renforçant encore le dialogue avec les bailleurs sociaux en leur proposant de véritables partenariats répondant à leur souhait d'accroître leur parc locatif et de revaloriser certains parcs vieillissants qui nécessitent une démarche globale de restructuration et de diversification urbaine. » indique Philippe JOSSÉ, Président du Directoire de Cogedim.

La qualité de la ville… et de vie pour tous

Entreprendre pour la ville c'est participer à la revalorisation du tissu urbain en le pensant de manière globale. C'est donc en acteur intégré de l'immobilier, à la fois opérateur de commerce et promoteur immobilier (résidentiel et tertiaire), qu'Altarea Cogedim prend toute sa part dans la réalisation de projets immobiliers conjuguant qualité, mixité, accessibilité. Cet engagement traduit une conviction forte : réinventer la ville, mais aussi la vie qui va avec.