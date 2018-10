Altarea Cogedim : pose d'une première pierre à Marseille

22/10/2018 | 14:46

Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour la pose de la première pierre du programme immobilier '8e Art', dans le quartier Michelet de Marseille.



Ce projet urbain mixte développera à terme 679 logements, une résidence services seniors Cogedim Club, des bureaux et plus de 1.200 places de stationnement. Une concession Renault sera par ailleurs transformée et réimplantée.



La livraison de cet ensemble immobilier est prévue entre 2021 et 2023.





