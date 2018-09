Altarea Cogedim : pose d'une première pierre à Toulouse

27/09/2018 | 16:41

Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour avoir procédé à la pose de la première pierre du projet mixte 'Place Centrale', au sein de Toulouse Aerospace.



Il comportera à terme 800 logements, des commerces, des bureaux, ainsi qu'un cinéma et un hôtel. La livraison de cet ensemble immobilier est prévue courant 2021.



'Il s'agit (...) d'un succès commercial puisque 70% des logements sont à ce jour déjà vendus, preuve de la réponse à un véritable besoin. Ce projet ne serait possible sans la dynamique économique du territoire toulousain', déclare Vincent Ego, président Régions Sud Cogedim.





