Stéphane DALLIET Président Cogedim Ile-de-France en présence de Monsieur le maire d'Argenteuil, Georges MOTHRON, ont posé ce jour la première pierre de la résidence « Le 107 » à Argenteuil. Profitant d'une situation stratégique attractive proche des pôles d'emploi de La Défense et de Cergy Pontoise, Altarea Cogedim et Akera, co-promoteur, signent une résidence élégante à l'architecture chic et sobre. Elle offrira à ses futurs habitants des vues dégagées permettant une qualité de vie exceptionnelle aux abords de la capitale. La livraison de cet ensemble est prévue à partir du 4ème trimestre 2019.

« Nous sommes très fiers de cette opération qui signe une première pour Altarea Cogedim à Argenteuil. Comme sur toutes nos opérations franciliennes nous mettons le meilleur de notre savoir-faire pour accueillir ici près de 160 familles. Le 107 exprimera à travers sa conception d'ensemble, la qualité des matériaux employés, et l'aménagement paysagers des espaces extérieurs toute la différence Cogedim » explique S. DALLIET, Président Cogedim Ile-de-

France.

Un emplacement stratégique privilégié

Historiquement prisée par les peintres impressionnistes, Argenteuil est aujourd'hui la ville la plus importante du Val d'Oise et la 3ème plus grande ville d'Île-de-France. Située à seulement quelques kilomètres de Paris, elle présente aujourd'hui le visage d'une ville moderne où il y fait bon vivre. La nouvelle résidence « Le 107 » bénéficie d'un emplacement de choix dans le quartier principalement pavillonnaire du Val Notre Dame (107, rue du Moulin Sarrazin).

A proximité du centre-ville, la résidence dispose d'un accès facilité au commerce mais aussi aux bords de Seine, dernièrement aménagés.