Altarea Cogedim : pose la première pierre de l'écoquartier "Issy Cœur de Ville" à Issy-Les-Moulineaux

Paris, le 11 juin 2019 - Ce jour, Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d'Altarea Cogedim, André SANTINI, Ancien Ministre, Maire d'Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris, Denis VALODE, architecte et fondateur de l'agence d'architecture Valode & Pistre et Jean-Paul FAUGERE, Président du Conseil d'administration de CNP Assurances, ont posé la première pierre de l'écoquartier « Issy Cœur de Ville » à Issy-les-Moulineaux. Véritable centre-ville, cet ambitieux projet mixte de 100 000 m2 situé sur l'ancien site du CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications) s'étendant sur 3 hectares, associera logements, commerces, bureaux, cinéma et équipements publics. Sa livraison est prévue pour le second trimestre 2022.