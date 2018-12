Altarea Cogedim : présente le futur du bureau au Salon SIMI 2018

L'immobilier d'entreprise connaît une évolution notoire. Il doit répondre aux nouveaux usages et aux attentes des salariés en matière de qualité de vie au travail.

L'immeuble de bureau n'est plus le lieu où s'additionnent les productions individuelles, que chacun réalise isolément dans sa part d'open space ou son bureau fermé. Il est le lieu de la rencontre et de l'échange, l'articulation des savoir-faire et des expertises. L'immeuble de bureau doit être capable de s'adapter à ses différentes vies. Les entreprises vont se succéder. Les organisations humaines et de travail aussi. L'immeuble de bureau doit pouvoir présenter des caractéristiques évidentes de réversibilité des espaces.

Le fait de privilégier les emplacements centraux, hyperconnectés et ouverts sur la ville, comme celui de réaliser de nombreux programmes mixtes, comprenant bureaux, commerces et logements, nous a conduits à intégrer fortement les attentes des collectivités locales.

Premiers développeurs immobiliers de bureau en France, nous accompagnons les territoires sur des projets structurants, durables et de long terme.