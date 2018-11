A l'occasion de la tenue du salon Pollutec qui se déroule à Lyon, Altarea Cogedim a reçu le Prix « Entreprises et Environnement 2018 » organisé par le ministère de l'Environnement et l'Ademe. Ce prix récompense les actions et les projets exemplaires portés par les entreprises dans le domaine de l'environnement. Cette année, ce sont les efforts menés par le centre commercial régional Cap3000 situé à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, qui sont salués par la profession. En pleine phase de restructuration-extension, Cap3000 constitue aujourd'hui un exemple en termes d'exigence environnementale et de biodiversité.

Le projet d'extension-rénovation en cours depuis 2014 a intégré dès la conception des exigences environnementales fortes (performance énergétique - 36% de gain d'énergie par rapport à la Réglementation Thermique RT2012, certification BREEAM Excellent, mobilités douces et fluidifiées, utilisation de matériaux locaux, exigences de valorisation des déchets…).

Une architecture respectant et imitant la nature

A terme, le nouveau Cap3000 inclura des surfaces d'espaces verts multipliés par 2,5 et une réduction de la surface imperméabilisée. De manière générale, le site qui était entouré par un parking, sera reconnecté à son environnement : le fond de mer - avec une promenade, la ville - avec des circulations facilitées et la zone humide du littoral, avec une écharpe végétale.