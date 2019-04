Altarea Cogedim : récompensé à plusieurs reprises pour sa politique de ressources humaines

Trophée d'Or dans la catégorie « Groupe en croissance » de la dernière édition de U-Spring ; labellisée « Entreprise de choix » 2019 par nos jeunes ; entreprise accréditée Happy Trainees ; parcours certifiant en partenariat avec HEC… autant de récompenses qui viennent saluer l'ambitieuse politique de ressources humaines du groupe Altarea Cogedim.

L'intégration et le développement des talents au cœur de la politique RH

Le 28 mars dernier, se tenait au Pavillon d'Armenonville à Paris, la quatrième édition de U-Spring, le Printemps des universités d'entreprise, organisée par le groupe Leaders League. A cette occasion, Altarea Cogedim a reçu le Trophée d'Or dans la catégorie « Groupe en croissance », récompensant ainsi ses actions en matière d'accompagnement des collaborateurs et d'innovations RH.

« L'Académie Développeur des Talents, qui a pour ambition de sensibiliser et de former les collaborateurs du Groupe aux expertises métiers et aux compétences transverses, a été saluée pour sa cohérence d'ensemble. Nos « Urban Expeditions » et notre concept de « Reonboarding » avec Ambitions 2025 ont quant à eux rencontré un franc succès tant auprès du jury composé de DRH et de journalistes, que des nombreux participants ! » explique Ivana TASSOTTI, Directrice du Développement RH.