Altarea Cogedim : redonne vie au quatier Fischer à Schiltigheim - Eurométropole de Strasbourg

Ce jour, Virginia BERNOUX, Présidente des Régions Est Cogedim, Danielle Dambach, Maire de Schiltigheim, Pascal Sabrié, Président de HEINEKEN France ainsi que Philippe Charles, Directeur Régional Cogedim Est, ont officiellement levé le rideau sur le nouveau quartier qui marque l'entrée Sud de la Cité des Brasseurs. La transformation de ce quartier en un ambitieux projet mixte comportera à terme des logements, des commerces en pieds d'immeubles, un groupe scolaire et des équipements culturels, ainsi que des services et des loisirs. La livraison des premiers logements et espaces publics est prévue au 1er trimestre 2021.

« Le nouveau quartier Fischer vient redessiner la skyline Sud de la Cité des Brasseurs, un site riche d'un passé industriel... En tant qu'entrepreneur de ville, c'est tout naturellement qu'Altarea Cogedim s'est investi résolument en faveur de la création de ce nouveau quartier. Il doit répondre aux nouveaux usages, aux attentes fortes en matière de qualité de vie pour ses habitants. Notre mission d'intérêt général, menée auprès des collectivités, nous engage à concevoir de grands ensembles urbains mixtes créateurs de valeur. C'est pourquoi, cette opération a été conçue dans la concertation avec la population locale afin d'élaborer un projet équilibré et durable » : explique Virginia BERNOUX, Présidente des régions Est Cogedim.

« Le site de la brasserie Fischer est l'un des éléments les plus emblématiques du patrimoine Schilikois, véritable signature de notre ville, sa réhabilitation et la conversion sont à l'image de notre projet pour Schiltigheim : valoriser le patrimoine pour engager l'avenir. Rénovation du Palais Fischer, de la villa Gruber, réhabilitation de l'ancienne Malterie, c'est tout un pan de l'histoire brassicole de notre belle cité des brasseurs qui est amené à revivre dans un projet d'envergure qui alliera pôle d'activité de loisirs et de culture, commerces et habitat. Une nouvelle page s'écrit à Schiltigheim. Nous serons aux cotés de nos partenaires pour accompagner ce projet signe fort de l'attractivité et la vitalité de notre commune. » ajoute Danielle Dambach, Maire de Schiltigheim.