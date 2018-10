Altarea Cogedim : résidence seniors à Enghien-les-Bains

22/10/2018 | 09:10

Cogedim Club, marque de résidences seniors d'Altarea Cogedim, annonce l'ouverture à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), de sa 12ème résidence en France et cinquième en Ile-de-France, sous le nom de 'L'Eclat du Lac'.



Implantée au coeur de l'unique station thermale de la région, elle est située à 500 mètres du centre piéton, à deux pas du lac, du square Villemessant et du casino. Elle propose des appartements, allant du studio au 3 pièces (de 33 à 66m2), équipés et meublés en location.



