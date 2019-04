Altarea Cogedim : va porter un projet immobilier à Montreuil

08/04/2019 | 15:43

Altarea Cogedim annonce ce lundi avoir été désigné lauréat, en compagnie de Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme et Julien Joly Architecture, de l'appel à projets lancé par la ville de Montreuil et l'Établissement Public Foncier d'Île de France portant sur le lot 'Volpelier' dans le Bas Montreuil.



'Tout en s'inspirant de l'histoire du lieu, le projet répond aux enjeux du développement durable au sein d'une ville limitrophe de Paris. Grâce à une programmation mixte, alliant divers modes d'habiter, et un 'Village du Réemploi' dédié à l'Économie Sociale et Solidaire, les habitants seront invités à des modes de vie facilités et durables, inspirant l'entraide et le partage entre habitants, éléments forts de l'identité de Montreuil', explique Altarea Cogedim.



Le projet prévoit notamment 61 logements en accession, 22 logements sociaux et des logements en co-living pour jeunes travailleurs et familles monoparentales.





