Altarea Cogedim : vente du futur siège de CNP Assurances

08/10/2019 | 12:01

Altarea Cogedim Entreprise et CDC Investissement Immobilier annoncent la vente en état futur d'achèvement à CNP Assurances des 3 immeubles de bureau de l'éco-quartier d'Issy-Coeur de Ville. CNP Assurances va y installer son futur siège en 2022.



Altarea Cogedim Entreprise et CDC Investissement Immobilier ont également finalisé l'acquisition du siège actuel de CNP Assurances, propriétaire d'un immeuble situé à Montparnasse, 4 place Raoul Dautry, dans le 15ème arrondissement parisien.



Adrien Blanc, Président d'Altarea Cogedim Entreprise a décalré : ' Après l'emblématique projet que nous réalisons actuellement à Issy-les-Moulineaux avec le soutien et la confiance de la Ville pour le futur siège mondial d'Orange, nous poursuivons notre croissance en signant ce deal majeur avec CNP Assurances '.



