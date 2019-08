Altarea : acquisition de NR21

02/08/2019 | 07:49

Altarea SCA annonce avoir acquis 63,63% du capital et des droits de vote de NR21, pour un prix de 806.016 euros, pouvant être porté à 964.572 euros en cas de paiement de compléments de prix liés au recouvrement de créances à recevoir, auprès de ses actionnaires fondateurs.



Invest Securities déposera en septembre, pour le compte d'Altarea, un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF au prix de 1,13 euro par action, visant la totalité des 487.808 actions NR21 en circulation et non encore détenues par le groupe.



Cette offre ne sera pas suivie d'une procédure de retrait obligatoire. Altarea a l'intention, à l'issue de l'offre, de maintenir la cotation des actions NR21 sur Euronext Paris. Il réfléchira, le cas échéant, aux modalités permettant d'en élargir le flottant.



