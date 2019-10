Altarea : contrat avec Comet Buildings pour la Tour Landscape

02/10/2019 | 10:18

Altarea Cogedim Entreprise et Goldman Sachs, co-propriétaires de la Tour Landscape à Paris-La Défense, annoncent avoir confié à Comet Buildings la gestion et l'animation des services, hors restauration, de cet ensemble immobilier de bureaux de 70.000m².



Cette offre d'Hospitality Management s'articule autour d'un 'accueil digne d'un boutique hôtel parisien', de la mutualisation des salles de réunion, d'un service de Community Management et d'une application pensée pour faciliter l'utilisation des services de l'immeuble.



La restructuration de Landscape, menée avec les équipes de l'architecte Dominique Perrault s'achèvera en juillet 2020. Elle vise à répondre à la mutation des usages, à la transformation digitale de la société ainsi qu'à l'évolution des modes et de la relation au travail.



