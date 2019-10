Altarea : création d'un pôle services chez Altarea Promotion

09/10/2019 | 12:04

Dans le cadre du développement du pôle Logement Altarea Promotion, réunissant l'ensemble des marques de promotion du groupe, Altarea Cogedim annonce la création d'un 'pôle services' et d'y nommer Sophie Sosamrith en qualité de directrice générale.



Ce nouveau pôle s'inscrit dans la volonté d'Altarea Promotion de 'faciliter l'accès des particuliers investisseurs et des partenaires à l'ensemble de l'offre de ses marques et de développer une plateforme complète de services au bénéfice de tous les clients'.



Disposant d'une expérience de plus de 20 ans dans la finance, Sophie Sosamrith a notamment exercé chez W Finance (filiale d'Allianz), Vendyssee Finance (filiale d'Axa France) avant de devenir en 2011 gérante de Drouot Estate, filiale d'Axa France dédiée à l'immobilier.



