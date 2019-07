Altarea : option du dividende en actions souscrite à 92,6%

02/07/2019 | 08:59

Altarea Cogedim annonce que son option du paiement en actions du dividende a été souscrite à hauteur de 92,6%, se traduisant par la création de 599.267 actions nouvelles et un renforcement de ses fonds propres de 93,8 millions d'euros.



'Cet excellent niveau de souscription est un message fort donné par nos actionnaires, confirmant leur soutien à notre stratégie et à nos perspectives de croissance', commente Alain Taravella, président fondateur du groupe immobilier.



Les 599.267 actions nouvelles seront créées, livrées et admises aux négociations le 4 juillet. Le montant du dividende payé en numéraire (12,75 euros par action) représente 108,8 millions d'euros et sera versé aux actionnaires le même jour.



