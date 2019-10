Alterea Cogedim : de nouveau distingué au GRESB 2019

17/10/2019 | 15:45

Altarea Cogedim annonce confirmer cette année son statut de 'Green Star 5*', à l'occasion des résultats du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2019.



'Avec une note globale de 90/100, le Groupe se positionne au 4e rang des sociétés de retail cotées en Europe. Ce classement vient saluer la stratégie RSE de l'entreprise et atteste de sa performance dans la durée, le Groupe ayant une note égale ou supérieure à 90/100 depuis 2016. Par ailleurs, Altarea Cogedim obtient la note A en transparence, un gage de qualité́ des publications institutionnelles, de fiabilité́ et d'exhaustivité́ du reporting RSE', détaille le groupe.



