Vie Seniors & Habitat : la résidence Cogedim Club® « Terre de Seine » à Suresnes reçoit le premier label (...)

Altarea Cogedim vient d'obtenir pour la résidence Cogedim Club® « Terre de Seine », située à Suresnes (92), le label VISEHA décerné par les deux syndicats professionnels SNRA et SYNERPA, avec le concours d'Afnor Certification. Cogedim Club® « Terre de Seine » fait partie des premières résidences seniors labellisées en France. Ce label note la qualité des résidences services seniors tant sur le plan immobilier que sur les services. Une première en France qui permet au grand public de se repérer parmi les différentes catégories de résidences pour seniors.

La satisfaction des futurs résidents : le critère essentiel du label VISEHA

La loi ASV du 28 décembre 2015 - relative à l'adaptation de la société au vieillissement - a marqué une première étape dans la reconnaissance des résidences services seniors dont le nombre ne cesse de croître.

Afin de répondre à ces enjeux de lisibilité, de qualité et de croissance, le label VISEHA a été créé avec un objectif clair : la satisfaction des résidents. Instigué par deux syndicats professionnels et avec le concours d'Afnor Certification, le label VISEHA, Vie Seniors & Habitat est le premier label de qualité des résidences services seniors. Il repose sur 13 critères, à la fois immobiliers et de services, auquel s'ajoute un ensemble de prérequis relatifs à la santé financière et la fiabilité de l'opérateur afin d'assurer la pérennité de la résidence.