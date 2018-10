Zone commerciale de la Gare Montparnasse : signature d’un pacte parisien pour l’emploi (...)

Dans le cadre de la modernisation de la gare Paris-Montparnasse, Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris en charge des politiques de l'emploi, a réuni, à l'Hôtel de Ville ce lundi 1er octobre, Altarea Cogedim, l'EPEC et Pôle emploi Paris pour la création de 500 à 700 emplois pour les Parisiens via la signature d'un Pacte parisien pour l'emploi et les entreprises (PPEE).

La Ville de Paris, l'EPEC, Altarea Cogedim et Pôle emploi Paris matérialisent leur coopération via un Pacte parisien pour l'emploi et les entreprises (PPEE) d'une durée de trois ans, dans le cadre du réaménagement de la gare de Paris-Montparnasse prévu en trois phases* qui porte notamment sur la création d'une zone commerciale de 20 000 m².

Le projet de transformation de la gare de Paris-Montparnasse va donner lieu à une nouvelle offre de services, de commerces et d'espaces de restauration pour faciliter le voyage et la vie quotidienne des visiteurs. Le développement de ce nouvel espace de commerce prévoit la création de 500 à 700 emplois pour les Parisiens.

Pour Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris en charge des politiques de

l'emploi : « Il est important que les opérations d'aménagement soient source d'opportunités pour les Parisiennes et les Parisiens, notamment ceux éloignés de l'emploi. ». Elle ajoute : « Ce pacte prévoit ainsi, avec l'appui des acteurs territoriaux de l'emploi, la participation aux forums de recrutement, la présentation des métiers aux demandeurs d'emploi, aux jeunes et aux seniors en orientation professionnelle, la mise en place de formations préalables au recrutement, etc. »