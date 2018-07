Altarea : Invest Securities passe à l'achat

27/07/2018 | 10:28

Invest Securities salue les résultats semestriels du groupe immobilier Altarea (Altarea Cogedim) et relevant son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat'. Même si l'objectif de cours est écrêté de 210 à 202 euros.



Que retenir des semestriels du groupe ? Certes, 'le commerce souffre un peu, (mais) le reste se porte bien', notamment la branche de promotion résidentielle et de bureaux.



'Au total, le résultat croît légèrement au S1, mais sera supérieur au S2', indique Invest Securities. 'Le groupe ne communique pas de perspectives 2018 en raison de la cyclicité toujours plus grande de son résultat (ajout d'une nouvelle ligne métier, la promotion / co-investissement minoritaire en logistique), mais reste confiant quant à la publication d'un résultat en croissance', argumente encore Invest Securities.





