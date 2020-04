acrouan - 132,8€ ce jour. Rdmt encore 7,5% prévu en juillet ... Mais pas possible dans PEA. Quel dommage !

D'ailleurs pourquoi, puisque Nexity est possible dans PEA ?

Sans doute parce que NXI n'est pas une foncière mais un promoteur-constructeur.

Foncière des Régions non plus, à fort rdmt de plus de 6%, n'est pas admis dans PEA... 2