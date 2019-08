Altareit : Communiqué et Rapport d'activité S1 2019

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2019

Paris, le 1eraoût 2019, 17h45

Chiffre d'affaires1: + 17,5% Activité dynamique dans tous les métiers

Solidité financière confirmée

Portefeuille de projet en développement

- Grands projets mixtes :

11 projets en cours (pour 920 000 m² et plus de 9 000 lots)

-Promotion :

Gain du concours des Simonettes à Champigny-sur-Marne (94) pour 56 000 m² Acquisition de 50% de Woodeum, leader de la promotion résidentielle bois en France

Logement : stratégie de conquête de parts de marché, forte progression des ventes

- Réservations : 1 482 M€ TTC (+16%) et 5336 lots (+2%) - Chiffre d'affaires1: 899,2M€ (+12,6%) - Pipeline : 12,4 Mds€ (+10%) soit 48 mois de chiffre d'affaires

Immobilier d'entreprise(IE): rechargement du pipeline et activité soutenue en régions

- Placements : 186M€ TTC, dont l'Early MakersHub de l'EM Lyon gagné en juin - Chiffred'affaires1: 266,7 M€ (+39,1%) - Backlog : 746 M€

Résultats semestriels

-Chiffre d'affaires1:1 167 M€ (+17,5%)

-Résultat opérationnel FFO2: 74,5M€ (-27%), impacté par des élements non récurrents en IE(Promote et Kosmo)

- Résultat net part du Groupe :22 M€

- Gearing3: 0,52x (vs 0,48x fin 2018)

- Notation crédit BBB, perspective stable, confirmée par S&P pour Altarea et Altareit

Paris, le 1eraoût 2019, 17h45. Après examen par le Conseil de Surveillance, la gérance a arrêté les comptes consolidés du 1ersemestre 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et individuels (Altareit SCA) sont effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

RAPPORT D'ACTIVITE

30 JUIN 2019

1.1

Pure player de la promotion immobilière en France

1.1.1

Un modèle unique

Filiale à 99,85% du groupe Altarea Cogedim, Altareit proposeune plateforme de compétences couvrant l'ensembledesclasses d'actifs (logement,bureau, commerce, logistique,hôtellerie, résidences services…). Cette spécificité luipermet de répondre efficacement et de manière globale aux enjeux de transformation des villes4.

En Logement, Altareit est devenu le 2èmepromoteur de logements français en 2018.

EnImmobilier d'entreprise, Altareit a développé un modèle unique luipermettant d'intervenir defaçon très significative et pour un risque contrôlé :

•en tant que développeur-investisseur à moyen terme dans des actifs à fort potentiel (localisation prime) en vue de leur cession (en direct ou à travers le fonds AltaFund5) ;

•en tant que promoteur6pour des clients externes avec une position particulièrement forte sur le marché des « clé-en-main » utilisateurs.

Un pipeline important

La métropolisation des territoires est la principale tendance à l'œuvre sur les marchés immobiliers. La concentration despopulations, des activités et des richesses au sein des

grandes métropoles est un phénomène complexe qui redessine la géographie des territoires.

Des collectivités, situées autrefois en périphérie de la ville principale, sont confrontées à des enjeux complexes :inégalités, accès au logement, transports, pollution… Leursinfrastructures immobilières deviennent inadaptées et doivent être repensées pour répondre aux défis de la densification.

En apportant des solutions urbaines à ces territoires en transformation, Altareit contribue à retisser le lien urbainentre la périphérie et le cœur des métropoles. La quasi-totalité des projets en portefeuille portent en effet sur des réhabilitations ou des reconversions foncières : sites industriels, ensembles tertiaires, résidentiel diffus, petitescopropriétés…

Fin juin 2019, Altareit maîtrise ainsi un important portefeuille de projets de plus de 4,1 millions de m² pour une valeur potentielle de plus de 16,4milliards d'euros.

Leader des grands projets mixtes

Le Groupe s'est également imposé comme leleader des grands projets mixtes et maîtrise 11 opérations pour une valeur potentielled'environ 3,5milliardsd'euros au 30 juin2019.

Grands projets (à 100%) Surface totale Logement Résidences Commerce Date de livraison (m²)(a) (lots) Service prévisionnelle Aerospace (Toulouse) 64 000 790 - x x x x - 2019-2021 Gif-sur-Yvette 68 000 960 - - - - - x 2019-2021 Joia Meridia (Nice) 47 000 600 x - x - x - 2020-2023 Coeur de Ville (Bezons) 67 000 730 - - x x - - 2021 Belvédère (Bordeaux) 140 000 1 275 x x x - x x 2021-2024 Fischer (Strasbourg) 37 000 490 x - x x - x 2021-2024 La Place (Bobigny) 104 000 1 265 x x x x - x 2021-2024 Cœur de Ville (Issy-les-Moulineaux) 105 000 610 x x x x x x 2022 Quartier Guillaumet (Toulouse) 101 000 1 200 x x x - - - 2022-2023 Les Simonettes (Champigny-sur-Marne) 56 000 450 - x x - - - 2022-2023 Quartier des Gassets (Val d'Europe)(b) 131 000 n.d. x x x - x - 2024 Total (11 projets) 920 000 (a)Surface de plancher. Bureau / Activité

(b)Programmation détaillée en cours de finalisation.

>9 000

Faits marquants du 1ersemestre

Grands projets mixtes

Leader français en matière de grands projets mixtes, le Groupe a confirmé sa position début 2019, en étant désigné lauréat du concours pour la réalisation d'une opération mixte de 56 000 m² dans le quartier des Simonettes à Champigny-sur-Marne (94). Située au pied du futur métro ligne 15 du Grand Paris Express, cette opération regroupera 28 000 m² de logements, 900 m² de commerces et services, 12 000 m² de tertiaire et 15 000 m² d'activités, dont 9 000 m² dédiés à la Cité artisanale des Compagnons du Tour de France.

Au cours du premier semestre, le Groupe a par ailleurs lancé les travaux dufutur EcoQuartier d'Issy-Cœur de Ville, avec la pose de la 1èrepierre en juin dernier. L'engouement seconfirme autour de ce projet qui affiche une très bonne commercialisation notamment auprès des Isséens. Réalisés en une seule tranche, les travaux devraient s'achever en2022.

Logement :1 482 M€ de réservations (+16%)

Au 30 juin 2019, le Groupe enregistre de très bonnes performances commerciales et continue de gagner des parts de marché. En valeur, les réservations de logements neufs7progressent de + 16% sur un an à 1 482 millionsd'euros etde + 2% en volume avec 5 336 lots réservés. Cette performance confirmela pertinence de l'offre du Groupesituée exclusivement dans les zones tendues éligibles notamment au dispositif Pinel8.

Au cours du semestre, le Groupe a gagné plusieurs projets emblématiques grâce à sa plateforme multi-marques :

•Cogedim et Histoire & Patrimoine ont conjointement remporté deux grands projets de restucturation avec les Tours Aillaud (« Tours Nuages ») au pied de La Défense (1000 lots) et avec l'ex-campus IBM à la Gaude sur les hauteurs de Nice (950 lots) ;

•Cogedim et Pitch Promotion se sont particulièrement distingués en remportant 5 des 23 projets mis en appeld'offre lors de la seconde édition du concours « Inventons lamétropole du Grand Paris ».

En matière de développement, le pipeline Logement (offre etportefeuille foncier) s'établit à 12,4milliards d'euros (+10% par rapport à fin 2018).

Immobilier d'entreprise :rechargement du pipeline

A la fois développeur et investisseur en Immobilierd'entreprise,Altareit confirme sa place de 1erdéveloppeurd'immobilier d'entreprise en France.

Au cours du semestre, le Groupe a notamment :

•livré Kosmo, futur siège de Parfums Christian Dior à Neuilly-sur-Seine, récompensé par le MIPIM Award du « Meilleur immeuble restructuré » ;

•gagné le concoursdu Early Makers Hub de l'EM Lyon

Business School situé au cœur du quartier de Gerland. Ce projet, dont la livraison est prévue pour 2022, répondra aux meilleures performances environnementales et vise les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good.

A fin juin 2019, le Groupe maitrise ainsi un portefeuille de 62 projets (dont 29 en cours de construction) représentant une valeur potentielle de 4,0milliards d'euros.

Notation crédit confirmée : BBB

L'agence de notation S&P Global a confirméle 12 juillet 2019, la notationInvestment Grade, BBB, assortie d'uneperspective stable, attribué lors de sa première notation en juin 2018.

S&P Global met en avant la solidité des positions d'Altareit,dans un marché dont les fondamentaux et les tendances confortent la qualité de crédit de la société. La notation obtenue est également le reflet de la nette amélioration des ratios de dette suite à la cession de la Semmaris en 2018.

Performance extra-financière

Numéro 1 au classement GRESB9

Pour sa 5èmeparticipation au GRESB, le groupe Altarea Cogedim, dont Altareit est filiale à 99,85%, confirme sa position de leader et se classe à la 1èreplace parmi les sociétés cotées en France (tous secteurs confondus) et à la 2èmeplace mondiale des sociétés retail cotées.

« Ré-élu Service Client de l'Année»10

Cogedim a pour la 2èmeannée consécutive reçu cette distinction qui illustre « la différence Cogedim » : un étatd'esprit, une façon unique de concevoir les logements et uneexigence de qualité dans les services et la relation offerte aux clients.

7Y inclus Histoire & Patrimoine (à 100%) et Severini, promoteur de logements neufs actif principalement en Nouvelle Aquitaine, dont le Groupe a acquis 85% du capital le 4 janvier 2019.

8Les « zones tendues » correspondent aux zones A bis, A et B1.

9Classement de référence international, le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) évalue chaque année la performance RSE des sociétés du secteur immobilier dans le monde (874 sociétés et fonds évalués en 2018, dont 37 sociétés « retail » cotées).

10Le prix «Élu Service Client de l'Année» créé par Viséo Customer Insights en 2007 a pour but de tester chaque année, grâce à des clients mystères, la qualité des services clients des entreprises françaises dans 42 secteurs économiques différents. Ils'agit duclassement de référence en matière de relation client en France. Les promoteurs immobiliers étaient pour la seconde année intégrés au panel.