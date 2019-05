Alten : Bon timing pour accompagner la tendance 16/05/2019 | 09:07 achat En cours

Cours d'entrée : 91.85€ | Objectif : 98€ | Stop : 88.7€ | Potentiel : 6.7% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Alten et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 98 €. Graphique ALTEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Alten représente actuellement 5.34 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 24/04/2018 au cours de 79.50 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 83.65 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALTEN 26.27% 3 481 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 18.24% 118 198 ACCENTURE 24.39% 116 401 TATA CONSULTANCY SERVICES 10.53% 111 771 VMWARE, INC. 46.77% 81 239 AUTOMATIC DATA PROCESSING 21.55% 68 988 INFOSYS LTD 8.33% 43 872 DASSAULT SYSTÈMES 29.36% 39 826 NETEASE 11.33% 33 569 AMADEUS IT GROUP 12.98% 33 495 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -7.69% 32 876

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 2 586 M EBIT 2019 254 M Résultat net 2019 184 M Trésorerie 2019 77,5 M Rendement 2019 1,15% PER 2019 16,71 PER 2020 15,23 VE / CA 2019 1,17x VE / CA 2020 1,05x Capitalisation 3 105 M Prochain événement sur ALTEN 18/06/19 Assemblée extraordinaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 105 € Ecart / Objectif Moyen 14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Simon Azoulay Chairman & Chief Executive Officer Olivier Granger Chief Operating Officer Gérald Attia Director & Deputy Chief Executive Officer Emily Azoulay Director Anaëlle Azoulay Director