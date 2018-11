Alten : Bon timing pour revenir à l'achat 22/11/2018 | 08:46 achat En cours

Cours d'entrée : 79.1€ | Objectif : 86€ | Stop : 76.3€ | Potentiel : 8.72% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Alten au contact de niveaux intéressants situés vers 77.6 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 86 €. Graphique ALTEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Alten représente actuellement 5.42 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 24/04/2018 au cours de 79.50 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 78.5 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 77.6 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 78.5 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALTEN 14.28% 3 106 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -23.61% 110 482 ACCENTURE 3.80% 105 326 TATA CONSULTANCY SERVICES 39.26% 99 471 VMWARE, INC. 18.42% 64 175 AUTOMATIC DATA PROCESSING 19.91% 64 150 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -4.80% 40 723 INFOSYS LTD 23.04% 39 794 AMADEUS IT GROUP 6.21% 33 603 DASSAULT SYSTÈMES 16.32% 32 484 NETEASE -34.27% 30 259

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.