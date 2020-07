Alten : On profitera du calme pour se positionner 23/07/2020 | 14:23 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 71.2€ | Objectif : 79.2€ | Stop : 67.1€ | Seuil d'invalidation : 66€ | Potentiel : 11.24% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Alten et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 71.2 € pour viser les 79.2 €. Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 56.95 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.88 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 83.65 EUR.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALTEN -38.93% 2 684 ACCENTURE 6.49% 142 654 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -4.01% 114 245 TATA CONSULTANCY SERVICES 1.35% 110 252 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -13.38% 63 469 VMWARE, INC. -4.98% 60 440 INFOSYS LIMITED 25.54% 52 211 DASSAULT SYSTÈMES SE 9.11% 48 276 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -0.10% 33 494 FUJITSU LIMITED 39.92% 26 855 AMADEUS IT GROUP, S.A. -36.14% 24 245

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

Données financières EUR USD CA 2020 2 414 M 2 794 M - Résultat net 2020 99,5 M 115 M - Tréso. nette 2020 203 M 235 M - PER 2020 23,1x Rendement 2020 1,08% Capitalisation 2 316 M 2 684 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,88x Nbr Employés 37 200 Flottant 81,3% Prochain événement sur ALTEN 28/07/20 Premier semestre 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 77,65 € Dernier Cours de Cloture 68,70 € Ecart / Objectif Haut 31,0% Ecart / Objectif Moyen 13,0% Ecart / Objectif Bas -6,84% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Simon Azoulay Chairman & Chief Executive Officer Olivier Granger Chief Operating Officer Emily Azoulay Director Jane Seroussi Director Marc Eisenberg Independent Director