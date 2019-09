Alten : il est temps de prendre des profits, estime Berenberg

05/09/2019 | 10:09

Alors que l'action du groupe R&D externalisée Alten a pris près de 50% depuis fin 2018, Berenberg est d'avis de prendre des bénéfices. Précédemment à l'achat sur le dossier, le bureau d'études est revenu à 'conserver', même si son objectif de cours est relevé de 109 à 116 euros.



Certes, la croissance organique du groupe (12,5% au 1er semestre) est la plus élevée des valeurs du secteur suivies par les analystes. C'est l'un des aspects que Berenberg apprécie particulièrement chez Alten, de même que sa qualité d'exécution complétée par de petites acquisitions (cinq depuis le début de l'année). Cela étant, estiment les spécialistes, tout cela semble maintenant intégré dans les cours.









