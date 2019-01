09/01/2019 | 09:39

Le titre de la société d'ingénierie et de conseil Alten a été intégré à la 'shortlist' (la liste des valeurs préférées) de Portzamparc pour le mois de janvier. Principaux arguments : la 'prolongation de la forte dynamique de croissance' et une 'valorisation détendue'. L'objectif est maintenu à 94,4 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



La note de recherche souligne d'abord la 'très forte dynamique de croissance' d'Alten, avec un CA en progression organique de 11,4% sur les neuf premiers mois de 2018 ainsi qu'une 'accélération séquentielle'.



Portzamparc s'attend à une prolongation de cette tendance au 4e trimestre (T4) 'grâce à (l')effet embarqué sur les contrats et les recrutements', ainsi que le jour ouvré supplémentaire par rapport au T4 2017. Bref, Alten disposerait selon les analystes d'un 'réel potentiel de dépasser une 'guidance' que nous trouvons toujours prudente', indique la note. D'autant qu'à moyen terme, les perspectives sont jugées 'intactes'.



Enfin, les analystes estiment qu'Alten est valorisé, en utilisant le ratio de valeur d'entreprise / EBITDA, en ligne avec les valeurs comparables 'malgré un meilleur 'track record' et un profil plus défensif'.





