ALTEN : Invest Securities revalorise

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 96 euros à 102 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Alten après l’annonce des résultats semestriels. Le bureau d’étude relève que le message du management est beaucoup plus optimiste qu’en début d’année, tant sur la dynamique de l’ensemble des verticaux adressés, que sur le recrutement d’ingénieurs pour faire face à la demande. Prenant en compte une croissance organique plus favorable, le broker a relevé ses estimations de bénéfice par action 2018-20 de +0,7%/+4,8%/+5,2%.Seul bémol pour l'analyste, cette solide dynamique consomme du Besoin en fonds de roulement, ce qu'il faudra surveiller lors des prochaines publications.