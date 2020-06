ALTEN : Invest Securities revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 83 euros à 85 euros sur Alten. Alors que la pression sur les donneurs d’ordres d’Alten est un peu amoindrie par le déconfinement et les plans de soutien aux secteurs automobile et aéronautique, le bureau d’études adopte un scénario de moindre décroissance sur le second semestre 2020 (-12,3% en organique vs -15,3%) et une marge d’EBITA un peu supérieure (5,6% vs 4,5%).