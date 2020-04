ALTEN : l'activité pourrait reculer d'environ 9 % au premier semestre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance de l’activité d'Alten s’est établi à 7,3% au premier trimestre 2020 à 690,1 millions d'euros : elle est de - 0,1% en France et 13,2% à l’International. A périmètre et change constants, la croissance du spécialiste de la R&D externalisée est de 4%, dont 0,4% en France et 6,8% hors de France. " Ce trimestre a bénéficié d’une saisonnalité favorable (+ 0,6 jour ouvré), mais a été fortement pénalisé au mois de mars par le début de la crise sanitaire. En Chine, dès la fin janvier puis en mars en Europe, et enfin aux Etats-Unis, " a commenté la société.Le télétravail a été massivement mis en œuvre pour permettre la continuité des activités. Néanmoins, plusieurs clients, principalement dans les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique civil, ont suspendu des projets pour des durées indéterminées. Pour y faire face, chaque fois que possible, des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre.En conséquence, le taux d'activité, une mesure de la rentabilité, du mois de mars est en fort recul, à 88%. Il s'est établi à 89,8% au premier trimestre, versus 91,8 % l'an passé.Avant un possible rebond au second semestre, et au mieux des informations dont Alten dispose à ce jour, le groupe prévient que l'activité pourrait fléchir d'environ 9 % au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019." Aujourd'hui, les risques liés à la crise sanitaire du Covid-19 ne sont pas quantifiables ", souligne le groupe. Ce dernier devrait être en mesure de présenter une évaluation des impacts économiques probables au plus tard lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre 2020.Dans le contexte de crise sanitaire, et conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement, le Conseil d'administration réuni ce jour a décidé que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires se tiendra le 18 juin 2020 à 10 heures à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.