Alten : A suivre aujourd'hui

Alten vient de publier des résultats en hausse au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste de l'Ingénierie et du conseil en technologies a engrangé un résultat net part du groupe de 75 millions d’euros sur la période (+2,3%) et un résultat opérationnel de 100,3 millions d’euros (+22,2%). « Malgré 1 jour ouvré de moins qu'en 2017, et des efforts continus de structuration pour accompagner la croissance, le niveau de marge opérationnelle reste stable à 9,3% du chiffre d'affaires », souligne Alten.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est établi à environ 1,10 milliard d'euros, en hausse de 11% par rapport à juin 2017. A données constantes, l'activité progresse de 10% (8,4% en France ; 11,4% hors de France) et ce malgré un effet calendaire défavorable (– 1 jour ouvré).Tous les secteurs d'activités (hors Oil & Gas) sont en progression, en particulier les secteurs de l'Aérospatial, la Défense et Sécurité, les Sciences de la Vie et le Ferroviaire/Naval.S'agissant de ses perspectives 2018, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du premier semestre 2018. Alten poursuivra également sa stratégie de croissance externe, en particulier à l'International.