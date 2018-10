Alten : Activité du 3e Trimestre 2018

Paris, le 24 octobre 2018 17h40

ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 2018 : +13,5%

Forte croissance organique en France et à l'International: + 11,4%

6 acquisitions à l'International

En Millions d'Euros 2017 Publié 2017 IFRS 15 2018 IFRS 15 Var. Chiffre d'affaires dont France

dont International 1 452,7 674,1 soit 46,4 % 778,6 soit 53,6 % 1 459,0 682,1 soit 46,8 % 777,0 soit 53,2 % 1 656,3 752,0 soit 45,4 % 904,3 soit 54,6 % + 13,5%

+ 10,3%

+ 16,4%

NB : L'application pour la première fois au 1erjanvier 2018 de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » n'a pas d'impact significatif sur les éléments publiés.

L'activité à fin septembre 2018 est en forte croissance tant en France (10,3%) qu'à l'International (+16,4%). A périmètre et change constants, la croissance s'établit à 11,4% (10,3% en France et 12,4% hors de France).

Au troisième trimestre, la croissance de l'activité s'est encore accélérée pour atteindre 18,9% (14,3% en France et 22,8% à l'International). A données constantes, l'activité progresse de 14,5% (+14,3% en France et +14,6% à l'international).

La croissance organique est supérieure à 10% dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Allemagne, où elle dépasse néanmoins 5%.

Dans la continuité du premier semestre, l'ensemble des secteurs d'activité (sauf l'Oil & Gas) est en croissance. Les secteurs de l'Aérospatial, de la Défense et Sécurité, des Sciences de la Vie, et du Ferroviaire/Naval sont en très forte hausse.

CROISSANCE EXTERNE: 6 ACQUISITIONS A L'INTERNATIONAL

ALTENpoursuit son développement à l'international. ALTENa réalisé 6 acquisitions à l'international en 2018 :

Deux sociétés sur le périmètre Allemagne/Autriche (CA annuel : 15,5M€, 175 consultants)

Deux sociétés en Espagne (CA annuel : 27,5M€, 570 consultants)

Une société en Chine (CA annuel : 7M€, 160 consultants)

Une société en Inde (CA annuel : 1,3M€, 100 consultants)

PERSPECTIVES 2018 :

L'accélération de la croissance organique au troisième trimestre permet à ALTEN de revoir à la hausse ses projections d'activité pour 2018. A environnement économique inchangé, ALTEN devrait réaliser une croissance organique supérieure à 10%.

ALTEN poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international.

PROCHAINE PUBLICATION :

Publication de l'activité du 4èmetrimestre 2018 : Mercredi 30 janvier 2019

Pour toutes informations:www.alten.fr/investisseurs/

