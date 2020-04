Alten : BlackRock dépasse les 5% du capital

Données financières (EUR) CA 2019 2 622 M EBIT 2019 258 M Résultat net 2019 182 M Trésorerie 2019 64,9 M Rendement 2019 1,52% PER 2019 12,5x PER 2020 18,3x VE / CA2019 0,84x VE / CA2020 0,84x Capitalisation 2 277 M Graphique ALTEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALTEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 74,75 € Dernier Cours de Cloture 67,60 € Ecart / Objectif Haut 33,1% Ecart / Objectif Moyen 10,6% Ecart / Objectif Bas -11,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Simon Azoulay Chairman & Chief Executive Officer Olivier Granger Chief Operating Officer Emily Azoulay Director Jane Seroussi Director Marc Eisenberg Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALTEN -39.91% 2 471 ACCENTURE -10.93% 119 481 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -5.80% 114 329 TATA CONSULTANCY SERVICES 1.69% 94 740 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -14.46% 62 967 VMWARE, INC. -11.08% 56 419