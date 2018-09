Alten : Résultats du 1er semestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20/09/2018 17h40

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE: 10%

UNE MARGE OPERATIONNELLE D'ACTIVITE SATISFAISANTE: 9,3%DUCA CINQ ACQUISITIONS REALISEES A L'INTERNATIONAL DEPUIS JANVIER2018

En Millions d'Euros Juin 2017 Publié Juin 2017 IFRS 15 Juin 2018 IFRS 15 Var. Chiffre d'affaires * France * International 983,7459,4 524,3 990,9464,9 526,0 1 099,9503,8 596,1 + 11,0%+ 8,4% + 13,3% Résultat Opérationnel d'activité En % du chiffre d'affaires Résultat Opérationnel En % du chiffre d'affaires 92,69,4%82,18,3% 92,69,3% 102,79,3% + 10,9% 82,18,3% 100,39,1% +22,2% Résultat net part du Groupe En % du chiffre d'affaires Free cash flow(*) En % du chiffre d'affaires 73,37,5%18,61,9% 73,37,4% 75,06,8% + 2,3% 18,61,9% 10,20,9% -45,1% Trésorerie nette 2,8 2,8 -47,7 Effectif 26 200 26 200 30 000 + 14,5%

(*) cash flow libre

ACTIVITE EN FORTE PROGRESSION A FIN JUIN 2018 :+11%

Le chiffre d'affaires s'est établi à 1 099,9 M€ en hausse de 11% par rapport à juin 2017. A données constantes, l'activité progresse de 10% (8,4% en France ; 11,4% hors de France) et ce malgré un effet calendaire défavorable (- 1 jour ouvré).

Tous les secteurs d'activités (hors Oil & Gas) sont en progression, en particulier les secteurs de l'Aérospatial, la Défense et Sécurité, les Sciences de la Vie et le Ferroviaire/Naval.

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE SATISFAISANT :9.3% DU CA

Malgré 1 jour ouvré de moins qu'en 2017, et des efforts continus de structuration pour accompagner la croissance, le niveau de marge opérationnelle reste stable à 9,3% du chiffre d'affaires.

RESULTAT OPERATIONNEL :+22,2%

Le résultat opérationnel s'élève à 100,3 M€. Il comprend 0,9M€ de paiements en actions et 1,5 M€ de coûts non récurrents principalement liés aux charges sur intégration des acquisitions.

RESULTAT NET PART DU GROUPE :75 M€ SOIT 6,8% DU CA

Le résultat financier s'établit à 0,1 M€. Après prise en compte de la charge d'impôt pour 28,9 M€, du profit des sociétés mises en équivalence pour 4,8 M€, et des intérêts minoritaires pour 1,3 M€, le résultat net s'établit à 75 M€.

TRESORERIE NETTE :-47,7 M€ /GEARING :5,4%

La marge brute d'autofinancement s'est établie à 110 M€ en progression de 16,5% par rapport à juin 2017. La variation du besoin en Fonds de roulement de -70,4 M€ est impactée par une dégradation saisonnière du DSO de 6 jours et le financement de la croissance organique. Après prise en compte des impôts payés (20,7 M€) et des Capex (8,6 M€), le free cashflow s'élève à 10,2 M€. Les investissements financiers (51,6 M€), et dividendes (33,4 M€) ont été partiellement financés par endettement. La trésorerie nette est donc de -47,7 M€ à fin juin 2018, pour un gearing de 5,4%.

CROISSANCE EXTERNE :5 ACQUISITIONS DEPUIS JANVIER 2018

ALTEN poursuit son développement à l'international. ALTEN a réalisé 5 acquisitions à l'international en 2018 :

- Deux sociétés sur le périmètre Allemagne/Autriche (CA annuel : 15,5M€, 175 consultants)

- Deux sociétés en Espagne (CA annuel : 27,5M€, 570 consultants)

- Une société en Chine (CA annuel : 7M€, 160 consultants)

PERSPECTIVES 2018 :

Dans le contexte économique actuel, ALTEN devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du premier semestre 2018. ALTEN poursuivra également sa stratégie de croissance externe, en particulier à l'International.

Prochaine publication: 24 octobre après Bourse :Activité du 3èmertrimestre 2018

