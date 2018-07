Alten : a dégagé une croissance organique de 10% au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten (ATE.FR) a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires avait progressé de 11% au premier semestre, soutenu par une forte croissance organique dans toutes ses zones géographiques.

Sur les six premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires du groupe de R&D externalisée a atteint 1,1 milliard d'euros, contre 983,7 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 11% à données publiées et de 10% hors effets de change et de périmètre. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,08 milliard d'euros au premier semestre.

Le chiffre d'affaires a atteint 503,8 millions d'euros en France, en hausse de 8,4% à données publiées comme à données comparables, et 596,1 millions d'euros à l'international, en croissance de 13,3% à données publiées et de 11,4% sur une base organique.

Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique a atteint 11,4%, dont 9% en France et 13,5% à l'international. "La croissance organique est supérieure à 10% dans toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Allemagne", a précisé Alten.

"Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du premier semestre 2018. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international", a confirmé le groupe dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, Alten a acquis deux sociétés dans la région Allemagne/Autriche représentant un chiffre d'affaires annuel de 15,5 millions d'euros, deux sociétés en Espagne pour un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'euros et une société en Chine réalisant un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros, a souligné le groupe.

Alten publiera ses résultats semestriels complets le 21 septembre.

