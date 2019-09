Alten : confirme ses objectifs 2019 après des résultats en hausse au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten a publié jeudi des résultats en hausse au premier semestre, portés par la croissance de tous ses secteurs d'activité.

Sur les six premiers mois de 2019, le résultat net part du groupe a atteint 76,4 millions d'euros, contre 75 millions d'euros au premier semestre 2018, a indiqué Alten dans un communiqué.

Le résultat opérationnel d'activité a progressé de 13,5% à données publiées sur un an, à 116,6 millions d'euros au premier semestre 2019, représentant une marge opérationnelle jugée "satisfaisante" par le groupe, de 9% du chiffre d'affaires, contre une marge de 9,3% un an plus tôt.

Un jour ouvré en moins au premier semestre 2019 par rapport à la période équivalente de 2018 a eu un effet "défavorable" et "pesé sur l'activité et donc la marge", a expliqué Alten.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du groupe de R&D externalisée a atteint 1,29 milliard d'euros, en hausse de 17,5% en données publiées et de 12,5% hors effets de change et de périmètre. "Tous les secteurs d'activités sont en progression, en particulier les secteurs de l'Aérospatial, du Ferroviaire/Naval, de la Défense et Sécurité et des Sciences de la Vie", a souligné Alten.

Les investissements financiers, de 57,4 millions d'euros, et les dividendes, de 33,4 millions d'euros, ont été partiellement financés par endettement, a indiqué Alten. La trésorerie nette était donc de -17,7 millions d'euros à fin juin 2019, pour un gearing de 1,7%, contre un trésorerie nette de -47,7 millions d'euros un an plus tôt. "Alten dispose donc des ressources financières intactes pour poursuivre son développement", a ajouté le groupe.

Alten a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2019. "Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante, dans la continuité du premier semestre 2019", a rappelé le groupe.

Alten entend également poursuivre sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, "en particulier à l'international". Depuis le début de l'année, Alten a réalisé sept acquisitions: cinq en Europe, une en Inde et une aux Etats-Unis.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

