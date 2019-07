Alten : hausse de 17,5% des ventes au 1er semestre

24/07/2019 | 19:01

L'activité est en progression de 17,5% à 1 292,30 ME au 1er semestre 2019 (+ 13,4% en France et + 21,0% à l'International). A périmètre et change constants, la croissance est de 12,5% (13,4% en France et 11,7% hors de France).



Au second trimestre, l'activité est en croissance de 17,5% (14,3% en France et 20% à l'International). Elle est en progression de 12,4% à données constantes.



Tous les secteurs d'activité sont en croissance ; en particulier, les secteurs de l'Aérospatial, du Ferroviaire/Naval, de la Défense et Sécurité et des Sciences de la vie.



' Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante, dans la continuité du premier semestre 2019. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international ' indique le groupe.



