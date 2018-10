Alten: la hausse du chiffre d'affaires au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - La société de conseil en technologies française Alten a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 13,5% au troisième trimestre, à 1,656 milliard d'euros, porté par une forte croissance tant en France qu'à l'international.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique de cette société spécialisée dans la sous-traitance d'activités de recherche et de développement s'établit à 11,4% (10,3% en France et 12,4% à l'international).

Des chiffres " au-delà de ce qu'on pouvait anticiper", relève auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud, qui précise que les attentes portaient plutôt sur "un chiffre publié plus proche des 1,620 milliard".

"L'ensemble des secteurs d'activités (sauf l'Oil & Gas --activités en lien avec le secteur pétrolier NDLR--) est en croissance", a indiqué Alten dans son communiqué, citant en particulier "l'aérospatial, la défense et la sécurité, les sciences de la vie et le ferroviaire/naval, en très forte hausse".

"Il y a énormément de relais de croissance dans les métiers aujourd'hui que couvre Altan", a souligné Frédéric Rozier , citant notamment l'aérospatiale, le numérique mais aussi les véhicules connectés. "C'est l'automobile où il y a peut-être le plus aujourd'hui un vrai bouleversement", a-t-il ajouté.

Alten annonce également vouloir poursuivre sa stratégie d'acquisition, "en particulier à l'international". Alten a réalisé six acquisitions en 2018, deux sociétés en Allemagne et Autriche (175 consultants), deux en Espagne (570 consultants), une en Chine (160 consultants) et une en Inde (100 consultants).

"Il y a une dynamique qui est là, il y a des acquisitions. On est aussi en ligne avec le plan 2019 qui est pour Alten d'avoir 30.000 collaborateurs ... avec au moins 2.000 consultants dans tous les pays", a indiqué Frédéric Rozier. "Là où il va falloir être vigilant, c'est qu'il y a quand même dans ce secteur-là des niveaux de rotation de personnel relativement importants et des hausses de salaire relativement fortes."

En termes de perspectives pour 2018, la société précise que l'accélération de la croissance organique au troisième trimestre lui permet de "revoir à la hausse ses projections d'activités pour 2018".

A environnement économique inchangé, Alten dit s'attendre à une croissance organique supérieure à 10%.

afp/rp4