Alten : légère hausse du résultat net au 1er semestre

19/09/2019 | 18:41

Le chiffre d'affaires s'est établi à 1 292,3 ME au 1er semestre 2019 en croissance de 17,5% par rapport à juin 2018. ' La croissance organique a été très vigoureuse ce semestre : à données constantes, l'activité progresse de 12,5% (13,4% en France ; 11,7% hors de France) malgré un effet calendaire défavorable (‐ 1 jour ouvré) ' précise le groupe.



Le résultat opérationnel d'activité progresse de 13,5% à 116,6 ME. Les gains de productivité sur les projets et la maîtrise des G&A ont permis à la marge opérationnelle de s'établir à 9% du CA. Le résultat net s'établit à 76,4 ME (+1,9%).



' Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante, dans la continuité du premier semestre 2019. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international '.



