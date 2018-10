Alten : révision à la hausse des perspectives

24/10/2018 | 18:38

À l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, Alten annonce ce mercredi après marché revoir à la hausse ses projections d'activité pour 2018.



À environnement économique inchangé, Alten estime ainsi pouvoir atteindre une croissance organique supérieure à 10%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus de 1,65 milliard d'euros au titre des 9 premiers mois de 2018, en croissance de 13,5% par rapport aux trois premiers trimestres de l'année précédente, dont 752 millions en France (+10,3%) et 904,3 millions à l'international (+16,4%).



'Au troisième trimestre, la croissance de l'activité s'est encore accélérée pour atteindre 18,9% (14,3% en France et 22,8% à l'International). A données constantes, l'activité progresse de 14,5% (+14,3% en France et +14,6% à l'international). La croissance organique est supérieure à 10% dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Allemagne, où elle dépasse néanmoins 5%', indique encore Alten, qui rappelle avoir réalisé 6 acquisitions à l'international en 2018.





