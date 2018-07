Alten : solide première moitié d'exercice

25/07/2018 | 17:54

L'activité reste dynamique pour Alten, qui a rapporté ce mercredi, après clôture, avoir généré un chiffre d'affaires de 1 099,9 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice, ce qui reflète une progression de 11% en rythme annuel.



Dans le détail, les revenus ont augmenté de 13,3% à l'export, et de 8,4% sur le marché français. La croissance a par ailleurs atteint 10% à périmètre et change constants, dont 8,4% en France et 11,4% à l'export.



'Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du premier semestre 2018. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international', indique l'entreprise spécialiste de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.