La valeur du jour à Paris - ALTEN : les résultats et un broker dopent les cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alten (+6,29% à 110 euros) est solidement installé en tête de l’indice SBF 120, le relèvement de recommandation de Société Générale amplifiant l’impact positif d’une performance semestrielle meilleure que prévu. La marge opérationnelle du spécialiste de la R&D externalisé a mieux résisté que prévu sur les six premiers mois de l’année. Les gains de productivité et la maitrise des dépenses générale et administrative du groupe ont permis de compenser dans des proportions supérieures aux anticipations l’impact négatif des acquisitions et d’un jour ouvré en moins, qui a pesé sur l’activité.Alten a enregistré au premier semestre une hausse de 1,9% du résultat net part du groupe à 76,4 millions d'euros et une progression de 13,5% du résultat opérationnel d'activité à 116,6 millions d'euros. Ce dernier a représenté 9% des revenus contre 9,3%, un an auparavant.Autre bonne nouvelle de cette publication, le free cashflow s'élève à 58,9 millions d'euros, multiplié par 5 par rapport à 2018.Dans le contexte économique actuel, Alten prévoit de réaliser une croissance " organique satisfaisante, dans la continuité du premier semestre 2019 ". Il poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement, en particulier à l'international. Le groupe a dévoilé hier l'acquisition aux Etats-Unis d'une société réalisant un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros.Favorablement surpris par la résistance de la marge, Société Générale a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 113 euros à 126 euros sur Alten.