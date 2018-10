Alten : Portzamparc revient à l'achat

25/10/2018 | 09:35

Saluant une 'très bonne publication' et le relèvement des objectifs, le bureau d'études Portzamparc a relevé à l'achat son conseil sur l'action Alten, contre 'conserver' précédemment. Même si en raison de la baisse des valeurs comparables, l'objectif de cours est écrêté de 97,6 à 94,4 euros, le potentiel de hausse reste supérieur à 15%.



L'accélération de la croissance du groupe d'ingénierie et de conseil technologique a dépassé les attentes des analystes, les ventes du T3 ressortant en forte hausse de 14,5% en données organiques, contre + 11,4% sur neuf mois. En outre, Alten vise désormais une croissance à données comparables de plus de 10% sur l'année.



'Cette très bonne publication illustre la capacité du groupe à saisir toutes les opportunités d'un marché dynamique', salue Portzamparc, qui souligne qu'elle distingue Alten des déceptions constatées chez Atos, Sopra Steria, Umanis ou Groupe Open.



Et les analystes d'ajouter : 'Les bons recrutements du 1er semestre permettaient d'envisager une accélération de la croissance, mais ces chiffres meilleurs qu'attendus reflètent un pricing power encore plus important que nous l'envisagions'. A la faveur de la baisse du titre (- 13% en un mois), Portzamparc revient donc à l'achat sur le dossier.







