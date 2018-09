Alten : Portzamparc toujours d'avis de renforcer

21/09/2018 | 10:05

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil de 'renforcer' la ligne Alten après que le groupe de conseil en ingénierie a dévoilé ses comptes semestriels. L'objectif de cours reste fixé à 91,7 euros, soit un potentiel limité inférieur à 5%.



Ressortant à 9,3%, la marge opérationnelle d'Alten a dépassé les attentes des spécialistes, soit 8,7%. 'Le groupe fait état d'une stabilité de sa marge malgré un jour ouvré en moins sur la période et la baisse du CICE, ce qui sous tend une amélioration de la performance opérationnelle', détaillent les spécialistes. Même si 'le free cash flow ressort en baisse, impacté par une variation de besoin en fonds de roulement (BFR) de 70 millions d'euros', en raison de la 'saisonnalité (et du) financement de la croissance'.



Et Portzamparc de conclure : 'la stabilité des marges confirme la capacité du groupe à faire passer des hausses de prix en ligne avec l'inflation des salaires', en ajoutant toutefois : 'La variation de BFR est un point qu'il faudra observer car elle pourrait refléter une dégradation des délais de paiements dans le secteur', un 'effet retrouvé chez Altran'.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.