Jusqu'ici, tout va bien !

Les publications trimestrielles continuent aujourd'hui avec plus de 80 entreprises de plus de 10 milliards de dollars de capitalisation concernées dans le monde, dont Amazon, Hermès et Nintendo, pour citer des dossiers emblématiques aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Hier, les marchés ont fait une pause après les nouveaux records atteints par le S&P500 et le Nasdaq en clôture aux Etats-Unis.