Reprise de la dynamique de fond

Le titre Alten a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants.

Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 18.5 pour l'exercice en cours et de 17 pour l’année suivante. même si les ratios sectoriels sont traditionnellement élevés . A cela s'ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires avec un coefficient de 1.23 pour l'année courante et un consensus majoritairement acheteur.



Après plusieurs semaines de consolidation, le titre revient à proximité de la zone de soutien majeure des 105.8 EUR et les indicateurs techniques sont situés en zone de survente. Cette zone pourrait donc engendrer une réaction positive ces prochaines séances et permettre à la valeur de rebondir en direction des 114 EUR principalement.



On pourra donc acheter le turbo call infini BNP Paribas 38RUB qui cote 1.32 EUR. Le ralliement des 114.2 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 99 EUR limitera le risque à 24%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 38RUB CALL 83.64 EUR 79.28 EUR -